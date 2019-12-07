Karikatürler şiddeti anlattı

Yarışmanın birincisi İstanbul’dan Musa Gümüş’ün eseri oldu. Yarışmada ikinciliği Sinop’tan Aşkın Ayrancıoğlu, üçüncülüğü de Balıkesir’den Mehmet Zeber aldı. Dereceye giren eserler ve sergilenmeye değer bulunan 45 eser, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde beğeniye sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet olaylarına dur demeliyiz” dedi.