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    07.12.2019 - 02:31 |

    Karikatürler şiddeti anlattı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kadına şiddet ve cinayet olaylarına farkındalık oluşturmak için düzenlediği karikatür yarışması sonuçlandı.

    Karikatürler şiddeti anlattı

    Yarışmanın birincisi İstanbul’dan Musa Gümüş’ün eseri oldu. Yarışmada ikinciliği Sinop’tan Aşkın Ayrancıoğlu, üçüncülüğü de Balıkesir’den Mehmet Zeber aldı. Dereceye giren eserler ve sergilenmeye değer bulunan 45 eser, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde beğeniye sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet olaylarına dur demeliyiz” dedi.

     

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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