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    HaberlerEge HaberleriKarınca modeli
    11.11.2019 - 02:01 |

    Karınca modeli

    Karınca modeli

    AK Parti İzmir İl Teşkilatı, saha çalışmalarını sürdürüyor. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin önderliğinde, 30 ilçeyi içine alan eş zamanlı üye ziyaretlerinin ardından şimdi de mahalle başkanları ile buluşmalar başladı. 7/24 alanda olduklarını söyleyen Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, “İzmir’de tabanın sesini dinleme, üye, delege ve mahalle başkanlarıyla birebir temas kurma amacıyla 10 hafta önce “Karınca modeli” isimli çalışmayı başlattık. Dört aydır mahalle başkanları yemekli toplantılarda ağırlandı. Sırada metropol ilçelerin mahalle başkanları var. Milletin ve bilginin bize gelmesini beklemiyoruz, biz onlara gidiyoruz” diye konuştu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ; Şirinyer, Buca Hasanağa, Karşıyaka Çarşı ve Karşıyaka Şemikler Pazaryeri’nde kurulan AK Noktalar’ı ziyaret etti, vatandaşın sorunlarını dinledi. l DHA

    Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.
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    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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