AK Parti İzmir İl Teşkilatı, saha çalışmalarını sürdürüyor. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin önderliğinde, 30 ilçeyi içine alan eş zamanlı üye ziyaretlerinin ardından şimdi de mahalle başkanları ile buluşmalar başladı. 7/24 alanda olduklarını söyleyen Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, “İzmir’de tabanın sesini dinleme, üye, delege ve mahalle başkanlarıyla birebir temas kurma amacıyla 10 hafta önce “Karınca modeli” isimli çalışmayı başlattık. Dört aydır mahalle başkanları yemekli toplantılarda ağırlandı. Sırada metropol ilçelerin mahalle başkanları var. Milletin ve bilginin bize gelmesini beklemiyoruz, biz onlara gidiyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ; Şirinyer, Buca Hasanağa, Karşıyaka Çarşı ve Karşıyaka Şemikler Pazaryeri’nde kurulan AK Noktalar’ı ziyaret etti, vatandaşın sorunlarını dinledi. l DHA