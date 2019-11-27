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    HaberlerEge HaberleriKarışan tohumlarla hayatları değişti!
    27.11.2019 - 01:55 |

    Karışan tohumlarla hayatları değişti!

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 yıl önce aldıkları tarlaya bal kabağı tohumu eken Ayşegül ve Metin Tezel çiftinin tarlasında su kabağı çıktı.

    Karışan tohumlarla hayatları değişti!

    Ellerinde irili ufaklı 100’e yakın su kabağı olan çift, kullanım alanlarını araştırdı. Kabakların kırsal bölgelerde genellikle cenaze yıkaması, sıvı aktarımı için kullanıldığı bilgisine ulaştı. Farklı şekilde değerlendirme yolları aradıklarını kaydeden Tezel, “Bahçemize ektiğimiz kabaklar elimizde kalınca, el becerimizle kabakları dekoratif olarak kullanmaya karar verdik” dedi. Tezel çifti, süsledikleri kabaklardan oluşan ilk sergisini Edremit’te açtı. 

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