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    21.12.2019 - 03:35 |

    Kariyer önerileri

    Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen ‘Kişisel Gelişim ve İş’te Yol Haritam’ seminerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

    Kariyer önerileri

    350 kişilik Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda yapılan semineri yaklaşık 500 öğrenci izledi. Kariyer planlaması yapan öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla bu semineri düzenlediklerini belirten DEÜ İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, “Biz bir eğitim kurumu olarak nitelikli işgücü yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. Yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ise, gençleri kariyer yolunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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