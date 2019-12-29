29.12.2019 - 00:02 |
Karla mücadele
Denizli’de beklenen kar yağışına karşı alarmda olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan yağış ile birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için ekiplerini hazır halde bekletiyor.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.