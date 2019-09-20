20.09.2019 - 01:45 |
Karma fotoğraf sergisi beğenide
Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) tarafından düzenlenen karma fotoğraf sergisi Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde açıldı. Dernek üyelerinin Kazdağları temalı fotoğrafları başta olmak üzere, portre ve makro çekimlerin bulunduğu fotoğraflar beğeniyle karşılandı. Serginin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “23 Eylül’e kadar bu güzel eserleri görebilirsiniz” dedi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.