Karma fotoğraf sergisi beğenide

Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) tarafından düzenlenen karma fotoğraf sergisi Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde açıldı. Dernek üyelerinin Kazdağları temalı fotoğrafları başta olmak üzere, portre ve makro çekimlerin bulunduğu fotoğraflar beğeniyle karşılandı. Serginin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “23 Eylül’e kadar bu güzel eserleri görebilirsiniz” dedi.