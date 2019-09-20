BİST100.3390EURO6,330,19USD5,720,06ALTIN 275,691,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKarma fotoğraf sergisi beğenide
    20.09.2019 - 01:45 |

    Karma fotoğraf sergisi beğenide

    Karma fotoğraf sergisi beğenide

    Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) tarafından düzenlenen karma fotoğraf sergisi Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde açıldı. Dernek üyelerinin Kazdağları temalı fotoğrafları başta olmak üzere, portre ve makro çekimlerin bulunduğu fotoğraflar beğeniyle karşılandı. Serginin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “23 Eylül’e kadar bu güzel eserleri görebilirsiniz” dedi.

    TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
    daha fazla video için
    Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Sıradaki Haber