Karşı yakaya dost köprüsü kuruldu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 19 mahalle muhtarıyla birlikte Midilli’ye gitti; ikili temaslarda bulundu. İki günlük program kapsamında Başkan Kırgöz, yeni Başkan Stratis Kytelis’i makamında ziyaret etti.

İşbirliği önerisi

İkili görüşmede Başkan Kytelis’e iki halk arasında dostluğun pekiştirilmesi temennilerinde bulunan Başkan Kırgöz, iki yaka arasında ortak turistik ve kültürel faaliyetler konusunda da işbirliği yapılmasının altını çizdi. Muhtarlarla birlikte ada turuna da katılan Başkan Kırgöz, turistik yerleri gezdi. İki günlük programı değerlendiren Dikili Belediye Başkanı, “Yaptığımız ziyaretle Dikili-Midilli arasındaki dostluğu, ticareti ve kültürü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız ada turu sonucunda köylerde yapılabilecek dokunuşlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İki halk arasında geçmişe dayanan dostluğumuzun geleceğe taşınmasını sağlayacak, gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalarla iki yakayı bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.