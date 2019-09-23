Çeşme Festivali’nin dördüncü günü de coşkulu geçti. İki Yaka’dan Dans Atölyesi ve Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk dansları gösterisi ile Ovacık’ta başlayan kutlamalar, Çiftlikköy’de Mutfak Atölyesi ile devam etti. Prof. Dr. Ergin Berber’in “Mübadele Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” söyleşisi yoğun ilgi gördü. Yunan Sanatçı Solon Lekkas ise şarkıları ile unutulmaz anlar yaşattı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve Solon Lekkas’ın karşılıklı oynaması ise büyük alkış aldı. Etkinlikler Çeşme Amfitiyatro’da, Yunan folk şarkıcısı Eleftheria Arvanıtaki konseri ile devam etti. Konser sonrası Arvanitaki’ye plaket veren Başkan Oran, “Yanımdaki yanımda, ama karşımdaki canımda” dedi.