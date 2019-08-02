Karşıyaka aldırmadı

Afyon kampındaki ikinci hazırlık maçında 3. Lig’in yeni ekibi Somaspor’a 3-2 yenilen Karşıyaka’da Teknik Direktör Mesut Toros, skoru önemsemediğini dile getirdi. Rakibi karşısında 3-0 geriden gelip, penaltıdan Arif ve Barış’la 2 gol bulmasına rağmen maçı kaybeden yeşil kırmızılı ekibin teknik patronu Toros, “Bazı futbolcuları farklı bölgelerde deniyorum. Asıl bizim için önemli olan lig maratonu. Hazırlık maçları sayesinde eksiklerimizi görüyoruz. Takımda rekabet üst seviyede. Asla pes etmeyen bir Karşıyaka izleteceğiz” dedi. Kaf Kaf, bugün üçüncü hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Yozgatspor’la karşılaşacak.