Karşıyaka amacına ulaştı

Karşıyaka karşısında Ofspor maçın başından itibaren orta alanı kalabalık tutup iyi pas yapan oyuncuları Bülent ve Sabit’le top gezdirip uzun paslarla hızlı oyuncuları Barış ve Ziya ile gol aradı. Karşıyaka’da ise rakibinin bu futbol anlayışı karşısında daha dengeli ve kontrollü bir oyun anlayışı vardı. Ancak hücumda etkisizdi ve 30. dakikaya kadar bu oyun anlayışı devam etti. Karşıyaka’nın orta alanında Arif ve Harun istenilen tempoyu yakalayamazken, Ofspor karşısında sahanın yıldızı Mustafa Aşan’dı. Yorulmadan, dinamizmi ve büyük güç sarf ederek Karşıyaka orta alanını ayakta tuttu. 30. dakikadan itibaren Karşıyaka takım halinde birlikte hareket etmeye başladı. Takım boyu kısaldı. Hücumda Hakan Kuş, Namık ve Doğukan daha hareketli ve dinamik oyun tarzını oynamaya başladı. Oyunda dengeler değişmişti. Karşıyaka’da mücadele gücünün yanına yaratıcılık da eklenmişti ve bunun sonucunda 4 dakikada 2 gol geldi. 41. dakikada Hakan Kuş, 45. dakikada da Namık durumu 2-0 yaptı. 2. yarı Ofspor haklı olarak risk aldı. Bütün hatları ile hücum etti. Ancak Mustafa Aşan’ın temposu karşısında kendisini marke eden Batuhan 5 dakikada 2 sarı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Maç çok daha hızlı ve pozisyonu bol olan müsabaka haline geldi. Ofspor 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmadı. 50 ve 57. dakikada 2 net gol pozisyonu kaçırdı. 59’da Barış Çiçek’le durumu 2-1 yaptı. Karşıyaka’da Namık’ın yerine Mustafa Değirmenci oyuna girdi. Elbette gol bulmak için saldıran Ofspor’un defansının arkasında boşluklar yakalamaya başladılar. Ve 77. dakikada Doğukan durumu 3-1 yaptı. İnatla maçı bırakmayan Ofspor’un 2 net pozisyonunu kaleci Erdoğan başarıyla kurtardı. Karşıyaka pas trafiğini daha iyi yapmaya başladı ve 3. golde olduğu gibi Ofspor defansının arkasına sarkan Hakan Kuş, Karşıyaka’nın 4. golünü attı. Ofspor Alişan’ın oyundan atılmasıyla 9 kişi kaldı. Bol pozisyonun ve heyecanın üst düzeyde olduğu maçta Karşıyaka, 4-1 kazanarak Play Off yarışının içerisinde yer aldı ve taraftarlarını mutlu etti.