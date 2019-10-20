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    HaberlerEgeKarşıyaka aşkına Atatürk'e
    20.10.2019 - 00:14 |

    Karşıyaka aşkına Atatürk'e

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, bugün grubun güçlü ekiplerinden Kocaelispor’u ağırlayacak.

    Karşıyaka aşkına Atatürk'e

    Atatürk Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 lira olarak belirlendi. Yeşil kırmızılılarda çapraz bağlarından sakatlanan İlyas dışında eksik bulunmuyor.

    “Taraftarımızla kazanacağız’

    Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken Kaf Kaf ise 8 puanla 11. basamakta yer alıyor. İki takım taraftarlarının mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yaklaşık 10 yıl sonra konuk edeceği rakibi önünde taraftar rekorunu kırmayı hedefleyen Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Geçen hafta Erokspor önünde girdiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Göreve geldikten sonra iç sahadaki 2 maçımızı da kazanmıştık. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanacağız” dedi.

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