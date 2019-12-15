15.12.2019 - 00:01 |
Karşıyaka, Atatürk’e Play Off için çıkacak
TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 2 mağlubiyetle üçüncü sıradaki yerini kaybedip altıncılığa gerileyen Karşıyaka, bugün ilk yarının son maçında Ofspor’u devreyi Play Off hattında tamamlamak için ağırlayacak.
İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 lira olarak açıklandı. Kaf Kaf’ta ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan’ın forma giymesi bekleniyor, sakatlıkları bulunan Harun ve Anıl’ın durumları maç saati netleşecek. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Ligde düşme hattından başlayıp Play Off’u yakaladık. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp devreyi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz” dedi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.