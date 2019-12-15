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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka, Atatürk’e Play Off için çıkacak
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    15.12.2019 - 00:01 |

    Karşıyaka, Atatürk’e Play Off için çıkacak

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 2 mağlubiyetle üçüncü sıradaki yerini kaybedip altıncılığa gerileyen Karşıyaka, bugün ilk yarının son maçında Ofspor’u devreyi Play Off hattında tamamlamak için ağırlayacak.

    Karşıyaka, Atatürk’e Play Off için çıkacak

    İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 lira olarak açıklandı. Kaf Kaf’ta ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan’ın forma giymesi bekleniyor, sakatlıkları bulunan Harun ve Anıl’ın durumları maç saati netleşecek. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Ligde düşme hattından başlayıp Play Off’u yakaladık. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp devreyi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz” dedi.

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