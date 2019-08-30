30.08.2019 - 03:20
Karşıyaka Çarşı’ya estetik dokunuş
Karşıyaka Belediyesi, Çarşı’nın revizyonu için Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’yle iş birliği yapacak. Başkan Cemil Tugay’a Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle verilen yetki doğrultusunda, iki kurum arasında protokol imzalanarak çalışmalara başlanacak.
Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.