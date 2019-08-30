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    HaberlerEgeKarşıyaka Çarşı’ya estetik dokunuş
    30.08.2019 - 03:20

    Karşıyaka Çarşı’ya estetik dokunuş

    Karşıyaka Belediyesi, Çarşı’nın revizyonu için Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’yle iş birliği yapacak. Başkan Cemil Tugay’a Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle verilen yetki doğrultusunda, iki kurum arasında protokol imzalanarak çalışmalara başlanacak.

    Karşıyaka Çarşı’ya estetik dokunuş

    Protokol kapsamında yapılacak çalıştayların ardından hazırlanacak rapor, ulusal çapta düzenlenmesi planlanan ‘Kentsel Tasarım Yarışması’nın şartnamesine esas olacak. Başkan Tugay, “Çarşı, estetik ve yaşanabilir bir bölge olacak” dedi.

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