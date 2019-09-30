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    HaberlerEgeKarşıyaka nefes aldı
    30.09.2019 - 01:57 |

    Karşıyaka nefes aldı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarınca zirve hedeflediği sezonda kendisini düşme hattında bulan Karşıyaka, Mesut Toros’un yerine yuvaya dönen Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetimindeki ilk karşılaşmada, 1877 Alemdağspor’u tek golle yenerken 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.

    Karşıyaka nefes aldı

    Alemdağ galibiyetiyle kazanamama psikolojisini atıp moral bulan yeşil kırmızılı futbolcular, taraftarla arasındaki buzları da eritti. Teknik Direktör Tolungüç ise, “Bulunduğumuz yerden bir an önce üstlere çıkmamız gerekiyordu. Önemli olan kazanmaktı. Performansımızı yükseltmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışıp tırmanışımızı sürdüreceğiz” dedi.

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