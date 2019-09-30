Karşıyaka nefes aldı

Alemdağ galibiyetiyle kazanamama psikolojisini atıp moral bulan yeşil kırmızılı futbolcular, taraftarla arasındaki buzları da eritti. Teknik Direktör Tolungüç ise, “Bulunduğumuz yerden bir an önce üstlere çıkmamız gerekiyordu. Önemli olan kazanmaktı. Performansımızı yükseltmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışıp tırmanışımızı sürdüreceğiz” dedi.