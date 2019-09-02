Karşıyaka pes etmedi

İstanbul deplasmanında 80. dakikada yenik duruma düşen yeşil kırmızılılarda kaleci Erdoğan, 88. dakikada penaltı kurtararak farkın artmasına izin vermeyip arkadaşlarını umutlandırdı. Teknik Direktör Mesut Toros’un yenilen golün ardından sahaya sürdüğü Harun, uzatma anlarında sahneye çıkıp takımına 1 puanı getirdi.

‘Kolay lokma değiliz’

Maça çıkmadan deplasmandan puan veya puanlarla döneceklerine inançlarının tam olduğunu belirten Teknik Direktör Mesut Toros, “Galibiyeti kaçıracağımıza üzülecekken beraberliğe sevindik. Golü yedikten sonra yaptığımız değişiklikler ve saha içindeki hamlelerin sonucunu aldık. Sonuçta ilk hafta son dakikada puan alıp bu sezon da kolay kolay teslim olan bir ekip olmayacağımızı gösterdik” dedi.