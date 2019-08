Karşıyaka şimdi daha güçlü

TFF 3. Lig’de altyapı patentli kadrosuyla lige tutunan ve Play Off’lara kadar yükselme başarısı gösteren Karşıyaka’da Teknik Direktör Mesut Toros, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’a samimi açıklamalarda bulundu. Yönetim, camia, taraftar ve takım olarak bir bütün olduklarını belirten Toros, “Artık geleceğe umutla bakıyoruz” diye konuştu.

Kamp dönemi nasıl geçti?

Kamp dönemi gayet iyi geçti. 8 haftaya yakın çalışma dönemi geçirdik. Bizim için büyük avantajdı. Oyuncularım geçen sezondan bizi tanıyorlar. Altyapıdan 5 çocuğumuzu aldık. En büyük transferlerimiz altyapıdan geliyor. Kalecimiz Berke çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Maalesef o aramıza katılamadı. Güzel bir hazırlık dönemi oldu. Birkaç sistem üzerinde durduk. Özellikle hücumsal anlamda. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu sene bambaşka bir Karşıyaka izlettireceğiz.

Play Off oynamayı hayal ediyor muydunuz?

Karşıyaka Spor Kulübü’nü ve Takımı yakınen takip ediyordum. Oyuncu potansiyelini bildiğimiz için göreve geldiğimizde ekibimle birlikte biz bu çocuklarla Play Off oynarız dedim. İnanıyorduk ama kimseye bahsetmedik. Oyunculara ilk hedefimizin kendimizi garanti altına almak olduğunu söyledik. Çocuklar kendilerine daha çok inanmaya başladılar. Bunun için fazla mesai harcadık. Haftada 1-2 gün evimize gidebiliyorduk. Ekip olarak çok çalıştık. Bu takımın o durumdan kurtulacağını, yukarılara çıkacağını biliyorduk. Kısa bir dönem olmasına rağmen bazı şeyleri iyice oturttuk ve hedeflediğimiz şeyi başardık. Hem yönetim hemde oyuncularımla bağlarımız çok kuvvetli. Çocuklar bizim onlara nasıl davrandığımızı gördüler. Birebir görüşmeler, grup halinde toplantılar yaptık. Spor psikoloğu tuttuk. Onun da çok faydasını gördük. Uzun zamandır doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler yaptık ama devamını getiremedik. Burada sportif başarıyı yakaladık. Daha iyisini yapacağız.

Geçen sezon kadroda olan oyuncularınızdan yeni sezonda üzerine katanlar oldu mu?

Altyapıdan 4 oyuncunun 2 tanesi ön plana çıkıyor. Daha zamanları var. Ofansif kanat oyuncumuz Namık Barış son zamanlarda üstün performans göstermişti ama Play Off yolunda onu riske edemedik. Şu an çok iyi çalışıyor. Kazandığımız oyunculardan bir tanesi. Doğukan’ı bu sene çok farklı görüyoruz o da çok çalışıyor. Mental ve çalışma anlamında Doğukan’da çok fark var. Ben onları kendi çocuğum gibi görüyorum. Onlarla 24 saat beraber olunca gelecek hedeflerimizden bahsediyoruz, tecrübenin yaşanarak kazanıldığını anlatıyoruz. Onlar da işe kendilerini daha fazla verdiler. Kazanmanın tadına vardılar. Bu takım 3 senede 2 Lig düştü. 2010’dan beri Play Off oynamamış, çok büyük bütçeli takımlar karşısında direnç gösterdiler. Camia bütünleşti, mutlu oldu. En son Van maçı, İzmir’in kenetlenmesinin bir örneğiydi. Herkes İzmir’deki heyecanı, kenetlenmeyi özlemiş. Benim için her oyuncum çok değerli. Aramızda baba-oğul ilişkisi var.

Karşıyaka, üreten ve futbolcu satan bir kulüp olacak mı?

Oyuncu çıkarmamız lazım. Biz planlamamızı Transfer yasağına göre yapmıyoruz. Ancak yarının ne getireceğini bilemeyiz. Mutlaka bizim ortaya çıkaracağımız, parlatacağımız oyuncular olmalı. Biz hem yarışmacı durumumuzu sürdüreceğiz hem de geleceğimize katkı sağlayacak gençlerin önünü açacağız. Karşıyaka altyapısı, 1 senedir Başkan Tayfun Yungül ile ciddi manada yol kat etti. Çok sistemli çalışıyorlar. Oyuncunun her türlü testlerine kadar çalışılıyor. Altyapı, A Takım’la koordineli çalışırsa Türk futboluna iyi oyuncular çıkartabilecek kapasitede. Ama bu 2-3 ayla olmaz. Şu anda sistem oturdu. Maçların hepsine gidiyoruz. Çok yetenekli oyuncular var izliyoruz.

Yeni sezondan beklentileriniz ve hedefleriniz...

Beklentiler yükseldi. Çocuklara karşı inanç arttı biz de onları sürekli yükseltiyoruz. Camia olmamız çok büyük bir katkı. Karşıyaka Spor Kulübü’nde hedef bitmez. Bir tek tecrübe eksikliğimiz vardı onu da yendiğimizi düşünüyoruz. Bana göre ligin en iyi takımıyız. Çok heyecanlıyız ligin bir an önce başlamasını bekliyoruz. Herkesin bu işte katkısı var. Turgay Başkan ilk geldiğinde bana, “Senden bir tek şey rica ediyorum: Kolej takımı havasını yarat” dedi. Çocuklar bize inanılmaz saygılı. Kendi aralarında da bizimle de çok güçlü ve güzel bir bağ var. Başta Turgay Başkan ve yönetimimiz üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar. Bu sezon tam konsantrasyon ve camianın büyük desteğiyle fark yaratacağız

‘Burası benim evim gibi’

Sezon öncesi birçok kulüpten teklif aldım. Hemen hemen hepsi dişe dokunur ve tatmin edici tekliflerdi. Ben burada mutlu olduğum için takımımla kaldım. Gelen tekliflerin hepsini saygı ile karşıladım. Şu an için Karşıyaka’daki planlarımıza yeni başladık. O yüzden hiçbir yere kıpırdamak istemiyorum. Bu takımı el birliği ile ayağa kaldırıp ait olduğu seviyelere getirmek istiyorum. Harika bir camiamız ve taraftarımız var. Her alanda ve her fırsatta bizlerin destekçisi oluyorlar. Beklentilerinin farkındayız. Onların hayallerini süsleyen hedeflere yürümek için var gücümüzle çalışıyoruz.