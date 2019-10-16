Karşıyaka sokakları gönüllü ekiplerin

Doktor, sosyolog ve maliye müfettişi gibi farklı mesleklerden 46 aday, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Gönüllü ekiple birlikte daha düzenli, sağlıklı ve güzel bir kent yaratmak için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Tugay, “Ekibimizden her zaman doğru, tutarlı ve zamanlı beyan bekliyoruz. Eğer başarılı olursak tüm Türkiye’ye yayılacak güzel bir uygulamayı ortaya koymuş oluruz” dedi.

Ceza uygulanacak

46 aday, önümüzdeki günlerde bir aylık eğitime alınacak. Eğitim süresince adaylara, Gönüllü Zabıta Yönergesi anlatılacak, görev ve sorumlulukları aktarılacak. Ekip üyeleri, çevrenin kirletilmesinden kaldırım işgaline kadar, bölgelerinde gördükleri olumsuzluklar karşısında tespit tutanağı hazırlayarak Zabıta Müdürlüğü’ne sunacak. Müdürlük gerekli olması halinde cezai işlem uygulayacak.