Karşıyaka stadı yerine yapılacak

Karşıyaka’ya yapılacak statla ilgili bilgi veren Kerem Ali Sürekli, “Teknik sıkıntılar var, siyasallaştırılmasını istemiyorum. ‘Onlar geciktirdi, o yapıldı, bu oldu’ bitti. Şu andaki belediye bize yardımcı oluyor. Geçmişin muhasebesini yapmıyoruz. Geçmişte engellemeler olmasaydı, şu anda Karşıyaka Spor Kulübü o statta maçlarını yapıyor olacaktı” diye konuştu.

“Birlik zamanı”

Geçmiş dönemde ülkenin ekonomik şartlarının bambaşka olduğunu, şu andaki şartların da başka olduğunu kaydeden Sürekli, “Ama bütün bunlara rağmen, o stat oraya yapılacak. Şu anda teknik olarak bütün sorunlar aşıldı. Sadece oraya ödenek tahsisi ile ihale tarihinin alınmasını bekliyoruz. Bütün engelleri aştık. Şimdi birlik olma ve o stadı oraya yapma zamanı”