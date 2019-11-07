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    HaberlerEge HaberleriKarşıyaka stadı yerine yapılacak
    07.11.2019 - 07:50 |

    Karşıyaka stadı yerine yapılacak

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sürekli, Karşıyaka Stadı’na dair soruları da yanıtladı, teknik sorunların aşıldığını, ihaleye çıkılacağını belirtti, “O stat yapılacak” dedi

    Karşıyaka stadı yerine yapılacak

    Karşıyaka’ya yapılacak statla ilgili bilgi veren Kerem Ali Sürekli, “Teknik sıkıntılar var, siyasallaştırılmasını istemiyorum. ‘Onlar geciktirdi, o yapıldı, bu oldu’ bitti. Şu andaki belediye bize yardımcı oluyor. Geçmişin muhasebesini yapmıyoruz. Geçmişte engellemeler olmasaydı, şu anda Karşıyaka Spor Kulübü o statta maçlarını yapıyor olacaktı” diye konuştu.

    “Birlik zamanı”

    Geçmiş dönemde ülkenin ekonomik şartlarının bambaşka olduğunu, şu andaki şartların da başka olduğunu kaydeden Sürekli, “Ama bütün bunlara rağmen, o stat oraya yapılacak. Şu anda teknik olarak bütün sorunlar aşıldı. Sadece oraya ödenek tahsisi ile ihale tarihinin alınmasını bekliyoruz. Bütün engelleri aştık. Şimdi birlik olma ve o stadı oraya yapma zamanı”

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