Karşıyaka ulaşımı için Büyükşehir’le ortaklık

Karşıyaka Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarını tamamladı. Plan, Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gerçekçi hedefler koyduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şöyle konuştu:

İZBAN yeraltına

“Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Örnekköy, Cumhuriyet ve Şemikler mahallelerimize üç anaokulu yapacağız ve bunlar ender rastlanan türde olacak. Büyükşehir’e altyapı ve ulaşımdaki eksiklikleri ilettik. Çevreyolunda tepeleri sahillere bağlayacak bir üst yol, bağlantılarıyla beraber 6-7 mahalleyi ilgilendirecek. Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinin yeniden düzenlenmesi, Deniz Taksi uygulaması ile tramvay ve İZBAN son duraklarının birleştirilmesi, tramvayın son durağının bölge hastanesine kadar uzatılması ve İZBAN’ın yeraltına alınması gibi taleplerimizi ilettik. Büyükşehir’in Stratejik Planı ile bizim Stratejik Planımız senkronize şekilde ilerleyecek” dedi.