BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82 ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKarşıyaka yine kazanamadı
    04.08.2019 - 00:25

    Karşıyaka yine kazanamadı

    Karşıyaka, Afyon kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi.

    Karşıyaka yine kazanamadı

    İlk özel provada Şagadam’la 0-0 berabere kalıp, ikinci randevuda Somaspor’a 3-2 mağlup olan yeşil kırmızılılar, son olarak yine Yozgatspor 1959’la 1-1 berabere kaldı.   Hazırlık maçlarında alınan skorları önemsemediğini belirten Teknik Direktör Mesut Toros, “Sabah idman yapıp, akşam maça çıkıyoruz. Teknik ekip olarak mücadeleden ve takımın gidişatından memnunuz. Bizim için önemli olan lig” dedi. Karşıyaka, son hazırlık maçında Sivas BLD ya da Bandırma ile karşılaşacak.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

    Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

    Önce valilik sonra Meteoroloji! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Önce valilik sonra Meteoroloji! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Çalıştığı çiftlikte ölü olarak bulundu

    Çalıştığı çiftlikte ölü olarak bulundu

    Biri kardeşi diğeri oğlu... Bu acının tarifi yok

    Biri kardeşi diğeri oğlu... Bu acının tarifi yok

    Sıradaki Haber