Karşıyaka yine kazanamadı

İlk özel provada Şagadam’la 0-0 berabere kalıp, ikinci randevuda Somaspor’a 3-2 mağlup olan yeşil kırmızılılar, son olarak yine Yozgatspor 1959’la 1-1 berabere kaldı. Hazırlık maçlarında alınan skorları önemsemediğini belirten Teknik Direktör Mesut Toros, “Sabah idman yapıp, akşam maça çıkıyoruz. Teknik ekip olarak mücadeleden ve takımın gidişatından memnunuz. Bizim için önemli olan lig” dedi. Karşıyaka, son hazırlık maçında Sivas BLD ya da Bandırma ile karşılaşacak.