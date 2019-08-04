04.08.2019 - 00:25
Karşıyaka yine kazanamadı
Karşıyaka, Afyon kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi.
İlk özel provada Şagadam’la 0-0 berabere kalıp, ikinci randevuda Somaspor’a 3-2 mağlup olan yeşil kırmızılılar, son olarak yine Yozgatspor 1959’la 1-1 berabere kaldı. Hazırlık maçlarında alınan skorları önemsemediğini belirten Teknik Direktör Mesut Toros, “Sabah idman yapıp, akşam maça çıkıyoruz. Teknik ekip olarak mücadeleden ve takımın gidişatından memnunuz. Bizim için önemli olan lig” dedi. Karşıyaka, son hazırlık maçında Sivas BLD ya da Bandırma ile karşılaşacak.
ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.