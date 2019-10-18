18.10.2019 - 01:03 |
Karşıyaka’da ayın konuğu Beşikçi ile Topal olacak
Karşıyaka Belediyesi, ilgi gören ‘Ayın Konuğu’ söyleşilerinde bu ay İzmir Mimarlar Odası eski Başkanı Hasan Topal ile Kent Gözlemcisi ve Yazar Orhan Beşikçi’yi ağırlayacak.
‘Kent ve Biz’ temalı söyleşi, bugün saat 20.00’de, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Bir kentte yaşamanın ve bir kenti yönetmenin karşılıklı sorumlulukları tartışılacak. Etkinlik, herkese açık ve ücretsiz olacak.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.