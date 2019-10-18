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    HaberlerEgeKarşıyaka’da ayın konuğu Beşikçi ile Topal olacak
    18.10.2019 - 01:03 |

    Karşıyaka’da ayın konuğu Beşikçi ile Topal olacak

    Karşıyaka Belediyesi, ilgi gören ‘Ayın Konuğu’ söyleşilerinde bu ay İzmir Mimarlar Odası eski Başkanı Hasan Topal ile Kent Gözlemcisi ve Yazar Orhan Beşikçi’yi ağırlayacak.

    Karşıyaka’da ayın konuğu Beşikçi ile Topal olacak

    ‘Kent ve Biz’ temalı söyleşi, bugün saat 20.00’de, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Bir kentte yaşamanın ve bir kenti yönetmenin karşılıklı sorumlulukları tartışılacak. Etkinlik, herkese açık ve ücretsiz olacak.

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