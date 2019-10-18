Karşıyaka’da ayın konuğu Beşikçi ile Topal olacak

‘Kent ve Biz’ temalı söyleşi, bugün saat 20.00’de, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Bir kentte yaşamanın ve bir kenti yönetmenin karşılıklı sorumlulukları tartışılacak. Etkinlik, herkese açık ve ücretsiz olacak.