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    HaberlerEge HaberleriKarşıyaka’da Balkan havası
    19.11.2019 - 00:03 |

    Karşıyaka’da Balkan havası

    Karşıyaka’da Balkan havası

    Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve Balkan Dernekleri’nin işbirliğiyle, Balkan kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla ‘1. Balkan Kültür Günleri Şenliği’ düzenledi.

    Renkli görüntüler

    Karşıyaka ve Nergiz İZBAN istasyonları arasındaki alanda gerçekleşen şenlik, müzik ve danslarından yöresel yemeklerine kadar her yönüyle Balkan rüzgarı estirdi. Halk oyunları gösterileri ve mini konserler ile renklenen organizasyonun finalinde, tüm dernek başkanları misafirlerle birlikte halay çekip birlik ve beraberlik tablosu çizdi.

    ‘Gelenekselleşecek’

    Coşkuya ortak olan Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Balkan kültürü, bizim kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültürün zenginliklerini ve güzelliklerini vatandaşlarımıza daha yakından tanıtmak için düzenlediğimiz şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz” diye konuştu.

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