Karşıyaka’da Büyükkarcı’nın güveni tam

Yeşil kırmızılı takımın iyi yolda olduğunu dile getiren Büyükkarcı, “Çok kolay pozisyona girip, çok zor gol atan bir takımız. Soner hocanın gelmesiyle birlikte oyuncular kendine geldi. Fizik güçleri yükseliyor. Çok kısa süre içinde her şey rayına oturacak” dedi. Teknik Direktör Soner Tolungüç ve Sportif Direktör Atilla Güneş’le sık sık görüşmeler yaptığını belirten Büyükkarcı, “Onlar da takımımızdan çok umutlu. İyi sonuçlar bence çok uzak değil. Geçen sene de böyle başlamıştık. Yapılan her şey taraftar ve arma için. Taraftarımız bu takıma sahip çıksın. Ben çok umutluyum, bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyorum” dedi.