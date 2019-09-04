04.09.2019 - 02:09
Karşıyaka’da futbol şubesi Palaoğlu’na emanet
TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanından 1 puanla dönen Karşıyaka’da futbol şube sorumluluğu görevine İbrahim Palaoğlu getirildi.
Yeşil kırmızılı kulüpte daha önce futbol altyapıda başkanlık yaparak altyapı patentli mevcut kadroyu tanıyan Palaoğlu, ana yönetim dışından şube sorumluluğunu yürütecek. Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesini emanet etmek için yaz döneminde Azat Yeşil, Mustafa Özçakar, Ayhan Gültekin gibi eski yöneticilerle görüşmüştü. Karşıyaka’da Tepecik maçında dizinden sakatlanan Mustafa Aşan’ın Kozanspor randevusuna yetişeceği öğrenildi.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.