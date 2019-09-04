Karşıyaka’da futbol şubesi Palaoğlu’na emanet

Yeşil kırmızılı kulüpte daha önce futbol altyapıda başkanlık yaparak altyapı patentli mevcut kadroyu tanıyan Palaoğlu, ana yönetim dışından şube sorumluluğunu yürütecek. Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesini emanet etmek için yaz döneminde Azat Yeşil, Mustafa Özçakar, Ayhan Gültekin gibi eski yöneticilerle görüşmüştü. Karşıyaka’da Tepecik maçında dizinden sakatlanan Mustafa Aşan’ın Kozanspor randevusuna yetişeceği öğrenildi.