Karşıyaka’da ilk etap tamam

Kamp dönüşü bayrama kadar izin yapmayacak yeşil kırmızılılar, Atatürk Stadı’nda oynanacak 47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda yarın 1. Lig ekibi Menemenspor’la rakip olacak. Kampta 3 hazırlık maçında galibiyet yüzü görmeyen Özel karşılaşmalardaki skorların önemsiz olduğunu belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, “İyi ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Yalnız saha sıkıntısı çektik. Takımda herkes çok istekli. TSYD Kupası’nın ardından 15 Ağustos’ta Muğlaspor, 18 Ağustos’ta Nazilli Belediyespor’la özel maç oynayacağız. Lige kadar bir maç daha yapıp sezona iyi başlamayı istiyoruz. İyi başlarsak gerisi gelir” dedi.