Karşıyaka’da metruk binalar yıkılıyor

İşlemler kapsamında, Örnekköy Mahallesi 1598 Sokak’taki eski karakol binasının yıkımı tamamlandı. İlçe genelinde 49 metruk yapının daha olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yıkılma tehlikesi nedeniyle can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan, alkol ve uyuşturucu yuvası olarak kullanılan bu yapılarla ilgili kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.