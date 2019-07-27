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    HaberlerEgeKarşıyaka’da metruk binalar yıkılıyor
    27.07.2019 - 02:37

    Karşıyaka’da metruk binalar yıkılıyor

    Karşıyaka Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk haldeki yapıların yıkım çalışmalarına hız verdi.

    Karşıyaka’da metruk binalar yıkılıyor

    İşlemler kapsamında, Örnekköy Mahallesi 1598 Sokak’taki eski karakol binasının yıkımı tamamlandı. İlçe genelinde 49 metruk yapının daha olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yıkılma tehlikesi nedeniyle can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan, alkol ve uyuşturucu yuvası olarak kullanılan bu yapılarla ilgili kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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