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    31.12.2019 - 00:03 |

    Karşıyaka’da örnek imza

    Karşıyaka Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı koyacak çalışmalar yürütmek üzere, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan ’Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza attı.

    Karşıyaka’da örnek imza

     Belediye Meclis Salonu’nda bürokratlar, meclis üyeleri ve çalışanların da katıldığı törenle taahhütnameyi imzalayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Eşitlik ilkesini tüm politikalarımızda, örgüt yapılanmamızda ve tüm uygulamalarımızda tam olarak dikkate alacağımızı resmi olarak taahhüt ediyoruz” dedi.

    Yerel Eşitlik Eylem Planı

    İmzalanan taahhütname uyarınca; günlük yaşamda ve yerel yönetim politikalarında kadın-erkek eşitliği geliştirmek için iki yıl içinde ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluşturulacak.

    Plan kapsamında kadınlara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve hayata geçirilecek.

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