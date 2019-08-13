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    HaberlerEgeKarşıyaka’da sutopu gururu
    13.08.2019 - 07:50

    Karşıyaka’da sutopu gururu

    Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, Giresun’daki Türkiye U-13 Erkekler Bölgesel Ligi grup maçlarında kazandığı maçlar sonunda 2. Lig’e çıkmaya hak kazandı.

    Karşıyaka’da sutopu gururu

    Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, Giresun’daki Türkiye U-13 Erkekler Bölgesel Ligi grup maçlarında kazandığı maçlar sonunda 2. Lig’e çıkmaya hak kazandı. Önümüzdeki yıl 2. Lig’de kenti temsil edeceklerini söyleyen Antrenör Avi Yensarfati, “Yıl boyunca özveriyle çalışan sporcularımız, dereceyi hak etti. Karşıyaka’ya yeni gururlar yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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