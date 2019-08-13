13.08.2019 - 07:50
Karşıyaka’da sutopu gururu
Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, Giresun’daki Türkiye U-13 Erkekler Bölgesel Ligi grup maçlarında kazandığı maçlar sonunda 2. Lig’e çıkmaya hak kazandı.
Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, Giresun’daki Türkiye U-13 Erkekler Bölgesel Ligi grup maçlarında kazandığı maçlar sonunda 2. Lig’e çıkmaya hak kazandı. Önümüzdeki yıl 2. Lig’de kenti temsil edeceklerini söyleyen Antrenör Avi Yensarfati, “Yıl boyunca özveriyle çalışan sporcularımız, dereceyi hak etti. Karşıyaka’ya yeni gururlar yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendiHalk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'den ve Dünya'nın birçok ülkesinden gözlendi.