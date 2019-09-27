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    HaberlerEge‘Karşıyaka’da yarım kalan işimiz var’
    27.09.2019 - 01:20 |

    ‘Karşıyaka’da yarım kalan işimiz var’

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Mesut Toros’la yollarını ayıran Karşıyaka’da, 2.5 yıl sonra yuvaya dönen Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Yarım kalan işimiz vardı” dedi.

    ‘Karşıyaka’da yarım kalan işimiz var’

    2015-16 sezonunun son 9 haftasında Kaf Kaf’ı 1. Lig’de düşme hattında devralan, takımın dümenine 3. Lig’de yine düşme hattındayken dönen Tolungüç, “Karşıyaka’yla gönül aşkımız, karşılıklı sevgimiz var. Başarılı giderken ayrılmak zorunda kalmıştım. Şimdi tekrar aynı başarıyı yakalayacağız” dedi.

    Transfer yasağıyla dördüncü sezonunu geçiren mevcut kadroyu çok yakından tanıdığını hatırlatarak, “Bu çocukların büyük kısmını A Takımda biz oynattık. Çok genç olan oyuncuların performansı değişkenlik gösterebiliyor. Onlara potansiyellerini, neler başarabileceklerini yeniden hatırlatacağız. Sonuçta geçen sezon bu ligde Play Off oynayan da bu kadro. Ligin kalitesi ortada. Çok çalışıp Karşıyaka’yı önce düze çıkaracağız, ardından layık olduğu yere getirmek için hedef yükselteceğiz” dedi.

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