27.10.2019 - 01:55 |
Karşıyakalı kadınlar ‘farkındayız’ diyor
Karşıyaka Belediyesi, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında kadınları Muharrem Candaş Spor Salonu’nda buluşturdu.
Meme kanseriyle mücadelenin sembol rengi olan ‘pembe’ kıyafetler giyen kadınlar, zumba yaptı. Başkan Cemil Tugay da programa katıldı, destek verdi.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.