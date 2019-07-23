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    HaberlerEge‘Karşıyakalı olmak ayrıcalık’
    23.07.2019 - 02:10| Milliyet

    ‘Karşıyakalı olmak ayrıcalık’

    Yeni sezon futbol, basketbol ve voleybol kombinelerini satışa sunmaya hazırlanan yönetim, sürprizlerin de müjdesini verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, “Aldığı kartla destekçimiz olan taraftarımız, 50’ye yakın mağazadan da indirimli alışveriş yapacak” dedi

    ‘Karşıyakalı olmak ayrıcalık’

    Futbolda kadroyu koruyan, basketbolda Ufuk Sarıca ile anlaşıp yeniden başarılı günlerine dönmenin hesaplarını yapan Karşıyaka, cefakar taraftarlarını da unutmadı. Yıllık kombine kartı alan taraftarlar 50’ye yakın mağazadan indirimli alışveriş yapma imkanı bulacak. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, giyimden, alışverişe, yemekten eğlence hayatına kadar birçok alanda taraftarlarının kombine kart ayrıcalığını yaşayacağını belirtti.

    ‘Çifte kazanç yaşayacaklar’

    Başkan Büyükkarcı, “Yönetim olarak taraftarımızı unutmadık. Bizlere tribünde itici güç olan seyircimiz, alacağı kombine kartla Karşıyakalı olmanın ayrıcalığını da yaşayacak. Şu an birçok firma ve şirketle görüşme halindeyiz. Kombine kartı olan Karşıyaka sevdalıları 50’ye yakın yerden indirimli alışveriş keyfini yaşayacak. Gerek giyim, gerek spor merkezi, gerekse restoran kullanımlarında KSK kombine kartını gösteren taraftarlarımız indirim alacak. Kombine alanlar çifte kazanç yaşayacak. İndirimli alışveriş yapılacak yerlerin listesini kombine satışlarıyla birlikte açıklayacağız” diye konuştu.

     

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