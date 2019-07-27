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    HaberlerEgeKarşıyaka’nın gözdesi Özgür
    27.07.2019 - 02:33

    Karşıyaka’nın gözdesi Özgür

    Karşıyaka’da geçen sezon attığı 6 golle takımına önemli katkı sağlayan sol kanat Özgür Güler, yeni sezonda da takımın en önemli kozlarından biri olacak. Atttığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan Kuş’tan sonra Doğukan’la birlikte 6’şar gol kaydeden Özgür, performansıyla teknik ekibin yüzünü güldürüyor.Teknik Direktör Mesut Toros’un sol bekte görev alırken, sol kanada monte ettiği 21 yaşındaki futbolcu, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Öte yandan Kaf Kaf, Afyon kampındaki ilk hazırlık maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Türkmenistan ekibi Şagadam’la karşılaşacak.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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