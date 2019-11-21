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    HaberlerEge HaberleriKarşıyaka’nın gururu Mert
    21.11.2019 - 01:51 |

    Karşıyaka’nın gururu Mert

    Karşıyaka Spor Kulübü, teniste de başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Karşıyaka’nın gururu Mert

    Yeşil kırmızılı kulübün 12 yaşındaki tenisçisi Mert Özler, 9-17 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen GD Tennis Cup Europe 12 Yaş Turnuvası’nda consolation finalisti olarak uluslararası turnuvadan İzmir’e kupayla dönmeyi başardı. Karşıyaka Tenis Şubesi Başantrenörü ve aynı zamanda Milli Takım’da da görev yapan Yıldıray Çam, 64 sporcu arasından önemli bir başarı elde eden öğrencisi Mert Özler’i ilk kutlayan kişi oldu. Mert’in gelişiminden ve aldığı sonuçlardan son derece mutlu olduğunu belirten Çam, “Mert gelecek vaat eden bir tenisçi. Mert’i ve ona sürekli destek veren ailesini kutluyorum” dedi.

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