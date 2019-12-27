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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’nın kızları hedefi tutturdu
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    27.12.2019 - 00:00 |

    Karşıyaka’nın kızları hedefi tutturdu

    Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 11 maçlık ilk yarı maratonunu 7 galibiyetle Play Off hattında bitiren Karşıyaka’da Antrenör Tamer Çamlıbel, beklenmedik mağlubiyetlere rağmen hedefledikleri noktada olduklarını söyledi. Çamlıbel, “Ligin ilk yarısını şanssız ve beklenmedik mağlubiyetlere karşın hedeflediğimiz noktada tamamladık. Genç, karakterli ve mücadeleden vazgeçmeyen bir ekibiz. İkinci yarıda fikstür avantajı da yanımızda. Şube başkanımız önderliğinde yönetimimizle muhteşem bir uyum içerisindeyiz. Oyuncularımız, idari ekibimiz, teknik ekibimiz ve kendi adıma hepsine örnek teşkil edecek özverileri için teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve büyük Karşıyaka taraftarının yanımızda olmasıyla başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

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