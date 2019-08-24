Karşıyaka’ya gönüllü zabıta

Karşıyaka Belediyesi, kentlilik bilincini güçlendirmek ve yerel yönetim hizmetlerine halkın katılımını sağlamak amacıyla İzmir’in ilk ‘Gönüllü Zabıta Ekibi’ni kuruyor. Eğitim, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından oluşturulacak ekip, gönüllü olarak zabıta memuru gibi çalışıp sorunları tespit edecek ve yetkililere bildirecek. İzmir’de bir ilke imza atmaya hazırlanan Belediye, 2 Eylül itibariyle başvuruları kabul etmeye başlayacak. 18 yaşın üzerinde, en az lise mezunu olan herkes, 20 Eylül’e kadar başvurabilecek.