Karşıyaka’ya hiper konsept

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Köklü bir yaşam merkezi olan Karşıyaka’da hiper formatımızla yer alarak ürün ve hizmet kalitemizi bölgeye getiriyoruz. . İzmir’i çok önemsiyoruz, hem mevcut müşteri potansiyeli hem de sanayi ve turizmin merkezi olması dolayısıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı Şenol Arpacı da, İKarşıyakalılara adeta kendi çarşılarında alışveriş yapar hissi sunduklarını vurguladı.