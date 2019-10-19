19.10.2019 - 01:57 |
Karşıyaka’ya hiper konsept
CarrefourSA Hiper ile 4 bin 500 metrekare alan üzerinde taze gıdadan mahzene, dünya mutfaklarından organik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi ve Lezzet Arası restoranıyla Hilltown Karşıyaka’da açıldı.
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Köklü bir yaşam merkezi olan Karşıyaka’da hiper formatımızla yer alarak ürün ve hizmet kalitemizi bölgeye getiriyoruz. . İzmir’i çok önemsiyoruz, hem mevcut müşteri potansiyeli hem de sanayi ve turizmin merkezi olması dolayısıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı Şenol Arpacı da, İKarşıyakalılara adeta kendi çarşılarında alışveriş yapar hissi sunduklarını vurguladı.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.