Karşıyaka’ya şeref plaketi

Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, kıtanın en önemli kent ödüllerinden biri sayılan ‘Avrupa Şeref Plaketi’yle onurlandırıldı. 2019 yılında Fransa, Almanya, Romanya ve Ukrayna’daki dört kent ile birlikte, Türkiye’den sadece Karşıyaka Belediyesi bu ödülü almaya hak kazandı. Önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de aldığı Avrupa Şeref Plaketi, kentteki ilçe belediyeleri arasında ilk kez Karşıyaka’ya verildi.

Tugay’a verilecek

Karşıyaka Belediyesi’ne; kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkileri, ortağı olduğu uluslararası projeleri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve işbirlikleri, gençlik çalışmaları, Avrupa düzeyindeki etkinlikleri ile yerelde yaptığı sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları sonucunda verilen ödül için, yarın saat 18.30’da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde tören düzenlenecek. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Temsilcisi Valeriu Ghiletchi ödülü, Belediye Başkanı Cemil Tugay’a takdim edecek.

Halka açık etkinlikte, KODA müzik dinletisi sunacak, Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sergileyecek.