Karşıyaka’ya yakıştı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilendi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Her şey Karşıyaka için. Takımımızın yenilenen salonumuzda büyük zaferler kucaklamasını diliyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyaka Spor Kulübü’nün talebi üzerine yaz döneminde hayata geçirilen çalışmalarla salondaki fiziki eksiklikler giderilirken, hem sporcular hem de taraftarlar için daha çağdaş ve konforlu bir ortam yaratıldı. Tesis genelinde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun katkıları ile yeni potaların ve parkelerin montajı yapıldı.

‘Stadımızı istiyoruz’

Yenileme çalışmalarını Karşıyaka Spor Kulübü’nden gelen talep üzerine hayata geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonumuzu, yeni sezonda Karşıyaka markasına yakışır bir tesis olarak Pınar KSK’nin kullanımına sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımızın ‘mabedi’ olan bu salonda nice destanlar yazmasını diliyor, çok başarılı bir sezon geçireceklerine inanıyorum. Karşıyakalılar olarak, futbol stadımızın da en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Bu kentin en güçlü markası ve çok önemli bir değeri olan Karşıyaka’nın her zaman destekçisiyiz” dedi.