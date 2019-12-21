‘Karsıyaka’yı bayraklarla donatın’

Yeşil kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, “Bu renklere gönül veren tüm Karşıyakalılar, kulübümüze desteğini sürdürsün” dedi.Transfer yasakları, borçlar ve krizlerle mücadelesini sürdürürken futbol, basketbol, voleybol şubeleriyle de yeşil kırmızılı renklerinin var olduğu her platformda yarışını sürdüren Karşıyaka Spor Kulübü, ‘Bir Bayrak da Sen As’ kampanyası ile hem kulübün borçlarını eritmeye hem de semtinin dinamiklerini bir arada tutmaya devam ediyor. 50 liradan satışa çıkarılan bayraklarla yürütülen ‘Bir Bayrak Da Sen As’ projesini desteklemeye davet eden Büyükkarcı, “’Bir Bayrak da Sen As’ kampanyasının iki önemli hedefi var. İlki kulübümüze maddi destek sağlamak, diğeri ise Karşıyaka semtinin değerlerine bağlı herkesi bir arada tutmaktır” dedi. Kurtuluş mücadelesi başlattıklarını belirten Büyükkarcı, “Yılbaşına kadar bütün sokakların bu bayraklarla donatılmasını arzu ediyoruz. El birliğiyle kulübümüzü ayağa kaldıracağız” dedi.



Başkan Soyer’e teşekkür



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kentin spor kulüplerine yapılacak olan nakdi yardım konusundaki tutumu adına Başkan Tunç Soyer’e gösterdiği hassasiyet adına teşekkür eden yeşil kırmızılı kulüp başkanı Büyükkarcı, “Son günlerde destek arttı. Bu yolda güzel bir vizyon çizeceğiz. Her şey daha iyi olacak. Karşıyaka halkından bir ricam var. Herkes bayrağını alsın balkonuna assın” dedi.



19.12 coşkuyla kutlandı



Karşıyaka’da Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul gören 19 Aralık, yeşil kırmızılı renklere gönül verenlerle kutlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ve taraftarlar, ilk olarak dün sabah kulübün kurucu başkanı olan Kadızade Zühtü Işıl’ın kabrini ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Bandosu, gün boyu çeşitli yerlerde mini konser verdi. Belediye Başkanı Tugay’ın katılımıyla Karşıyakalılar için sembol yerlerden olan çarşı girişindeki Hergele Meydanı’nın açılışı yapılırken etkinlikler Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde Ayhan Öngen, Çetin Taşkıngenç, Somer Terzioğlu’nun katılımıyla, Vehbi Moğol’un moderatörlüğündeki, “Yaşayan KafSinKaf Efsaneleri” başlıklı söyleşi ile devam etti. Belediye tarafından akşam ise Bostanlı Demokrasi Meydanı’na taşınan kutlamalarda saat 19.12’deki havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı. Taraftarlar ardından konser ve DJ performansıyla coştu.