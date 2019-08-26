Kartal’a Ada’da görkemlI gece

Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği “2019-2020 Sezonuna Merhaba Gecesi”, siyah beyaz sevdalıları bir araya getirdi. Geceye Belediye Başkanı Ömer Günel, eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, A Milli Takım ve Beşiktaş’ın efsane oyucusu Şifo Mehmet lakaplı Mehmet Özdilek de katıldı. Özdilek’e, gecenin anısına Kuşadası Dernek Başkanı Murat Üner tarafından plaket verildi. Kuşadası Ramada Otel’deki etkinlikte, Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, Yönetim Kurulu üyeleri ile birçok ilçe dernek yönetimi ve taraftar da yerini aldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Üner, “Süleyman Seba’nın bizlere öğrettiği gibi Beşiktaş aldatmaz, oyalamaz, zor zamanlarda oyuncusuyla, taraftarıyla, yöneticisiyle, malzemecisiyle hep birlikte taşın altına elini koyar” dedi. Geceye katılan konuklar müzik eşliğinde geç saate kadar eğlendi.



