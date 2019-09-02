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    HaberlerEgeKartal’a Ada’da görkemli gece
    02.09.2019 - 02:21

    Kartal’a Ada’da görkemli gece

    Kartal’a Ada’da görkemli gece

    Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği’nin Ramada Otel’de düzenlediği, “2019-2020 Sezonuna Merhaba Gecesi”, siyah beyaza gönül verenleri bir araya getirdi. Geceye Belediye Başkanı Ömer Günel, eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, A Milli Takım ve Beşiktaş’ın efsane oyucusu Şifo Mehmet lakaplı Mehmet Özdilek de katıldı. Özdilek’e, gecenin anısına Kuşadası Dernek Başkanı Murat Üner, tarafından plaket verildi. Başkan Üner, “Süleyman Seba’nın bizlere öğrettiği gibi Beşiktaş aldatmaz, oyalamaz, zor zamanlarda oyuncusuyla, taraftarıyla, yöneticisiyle, malzemecisiyle hep birlikte taşın altına elini koyar” dedi.

    Kartal’a Ada’da görkemli gece

    Kartal’a Ada’da görkemli gece

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