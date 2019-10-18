Kartpostal gibi yeni sezon çekimi

İlk üç günü Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında yapılan yeni sezon çekimlerinde, Özdilek’in klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, günlük giyim markası First Company’nin yanı sıra dünyaca ünlü markaların da ürünlerine yer verildi.