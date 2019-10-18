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    HaberlerEgeKartpostal gibi yeni sezon çekimi
    18.10.2019 - 01:01 |

    Kartpostal gibi yeni sezon çekimi

    Özdilek Tekstil, 2019 Sonbahar 2020 Kış Koleksiyonu katalog çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

    Kartpostal gibi yeni sezon çekimi

    İlk üç günü Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında yapılan yeni sezon çekimlerinde, Özdilek’in klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, günlük giyim markası First Company’nin yanı sıra dünyaca ünlü markaların da ürünlerine yer verildi.

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