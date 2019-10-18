18.10.2019 - 01:01 |
Kartpostal gibi yeni sezon çekimi
Özdilek Tekstil, 2019 Sonbahar 2020 Kış Koleksiyonu katalog çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.
İlk üç günü Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında yapılan yeni sezon çekimlerinde, Özdilek’in klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, günlük giyim markası First Company’nin yanı sıra dünyaca ünlü markaların da ürünlerine yer verildi.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.