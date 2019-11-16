16.11.2019 - 07:50 |
Kasaba, deplasmanda galibiyet peşinde
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son iki maçını kaybetmesine rağmen Play Off hattıdaki yerini koruyan Turgutluspor bugün deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor’la kozlarını paylaşacak.
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son iki maçını kaybetmesine rağmen Play Off hattıdaki yerini koruyan Turgutluspor bugün deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor’la kozlarını paylaşacak. Tepecik Şenol Güneş Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Öte yandan kırmızı siyahlılarda stoper Muhammed Can ve sağ kanat Alperen Doğan’la yollar ayrıldı. Yönetimin iki oyuncuyla anlaşarak vedalaştığı belirtildi.
Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.