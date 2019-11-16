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    HaberlerEge HaberleriKasaba, deplasmanda galibiyet peşinde
    16.11.2019 - 07:50 |

    Kasaba, deplasmanda galibiyet peşinde

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son iki maçını kaybetmesine rağmen Play Off hattıdaki yerini koruyan Turgutluspor bugün deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor’la kozlarını paylaşacak.

    Kasaba, deplasmanda galibiyet peşinde

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son iki maçını kaybetmesine rağmen Play Off hattıdaki yerini koruyan Turgutluspor bugün deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor’la kozlarını paylaşacak. Tepecik Şenol Güneş Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Öte yandan kırmızı siyahlılarda stoper Muhammed Can ve sağ kanat Alperen Doğan’la yollar ayrıldı. Yönetimin iki oyuncuyla anlaşarak vedalaştığı belirtildi.

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