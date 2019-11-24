24.11.2019 - 02:44 |
Kasaba evinde güldü
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 haftadır kazanamayan Turgutluspor, şeytanın bacağını kırdı.
Evinde Kozan Spor FK’yı ağırlayan Turgutluspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kasaba’ya 3 puanı getiren goller 20. ve 69. dakikada Onur Garip ve 57. dakikada Mithat Yaşar’dan geldi. Kazandıkları için mutlu olduklarını ve bu maçı kendileri için bir çıkış olarak gördüklerini belirten Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Yakaladığımız fırsatı kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.