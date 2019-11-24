Kasaba evinde güldü

Evinde Kozan Spor FK’yı ağırlayan Turgutluspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kasaba’ya 3 puanı getiren goller 20. ve 69. dakikada Onur Garip ve 57. dakikada Mithat Yaşar’dan geldi. Kazandıkları için mutlu olduklarını ve bu maçı kendileri için bir çıkış olarak gördüklerini belirten Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Yakaladığımız fırsatı kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.