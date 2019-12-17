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    HaberlerEge Haberleri Kasaba, ikinci yarıya daha güçlü girecek
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    17.12.2019 - 00:00 |

    Kasaba, ikinci yarıya daha güçlü girecek

    TFF 3. Lig 2.Grup’ta deplasmanda Alemdağspor’u 2-0 yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor’da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi.

    Kasaba, ikinci yarıya daha güçlü girecek

    Deneyimli çalıştırıcı, “Özellikle sahamızda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısı öncesinde sporcularımıza 5 gün izin verdik. Cumartesi günü yeniden toplanarak idmanlara başlayacağız. Eksik olan yerlere takviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yıla daha güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz” dedi. 

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