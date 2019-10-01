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    HaberlerEgeKasaba’da yol kazası
    01.10.2019 - 01:05 |

    Kasaba’da yol kazası

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderlik koltuğundan indikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor önünde 1 puanı son dakikalarda kurtaran Turgutluspor’da, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, beraberliğe kaza olarak baktıklarını söyledi. Biçer, “Kazanmak için fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. İnşallah bundan sonra bu tür kazaları yaşamayız. Yolumuza bakacağız. dedi.

    Annesinin mezarı başında hayatını kaybettiErzurum'da 75 yaşındaki Fikret Eldutar, annesinin mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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