Kasaba’da yol kazası

TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderlik koltuğundan indikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor önünde 1 puanı son dakikalarda kurtaran Turgutluspor’da, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, beraberliğe kaza olarak baktıklarını söyledi. Biçer, “Kazanmak için fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. İnşallah bundan sonra bu tür kazaları yaşamayız. Yolumuza bakacağız. dedi.