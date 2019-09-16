BİST103.0720EURO6,350,85USD5,730,77 ALTIN277,071,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKavacık duvarları festivale hazır
    16.09.2019 - 07:50 |

    Kavacık duvarları festivale hazır

    Karabağlar Belediyesi’nin 21-22 Eylül günlerinde düzenleyeceği Kavacık Üzüm Festivali öncesi köyün duvarları rengarenk görünüme kavuştu.

    Kavacık duvarları festivale hazır

    Karabağlar Belediyesi’nin 21-22 Eylül günlerinde düzenleyeceği Kavacık Üzüm Festivali öncesi köyün duvarları rengarenk görünüme kavuştu. Aralarında Kavacıklıların da olduğu sanatçılar, duvarları üzüm salkımları, insan ve hayvan motifleriyle süsledi. Başkan Muhittin Selvitopu, Kavacık Üzümü’nü dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını vurguladı, “Festival artık benimsendi” dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nahit Duru kimdir? Nahit Duru biyografi

    Nahit Duru kimdir? Nahit Duru biyografi

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Sıradaki Haber