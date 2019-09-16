Kavacık duvarları festivale hazır

Karabağlar Belediyesi’nin 21-22 Eylül günlerinde düzenleyeceği Kavacık Üzüm Festivali öncesi köyün duvarları rengarenk görünüme kavuştu. Aralarında Kavacıklıların da olduğu sanatçılar, duvarları üzüm salkımları, insan ve hayvan motifleriyle süsledi. Başkan Muhittin Selvitopu, Kavacık Üzümü’nü dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını vurguladı, “Festival artık benimsendi” dedi.