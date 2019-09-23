Kavacık üzümünü dünya tanıyacak

Karabağlar Belediyesi’nin, kırsal kalkınmayı desteklemek ve sadece yörede yetiştirilen ‘Alphonse Lavallee’ üzüm türünü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali renkli görüntülerle başladı. Karabağlar’da geçen ay yaşanan orman yangınına vurgu yapmak amacıyla ‘Yarınlarımız Umutla Yeşeriyor’ sloganıyla düzenlenen festivalin ilk gününde, yöresel lezzetler yarışması yapıldı, üretici stantları açıldı; konserler, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Başkandan davet var

Eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte tezgâhları tek tek gezen ve vatandaşlara ‘hayırlı işler’ dileyen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, festivalin her geçen yıl daha fazla ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Kavacık coğrafyasında yetiştirilen bu üzüm türünün tadının çok özel olduğunu ve bunu dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Kavacık köylülerimiz de festivali sahiplendi. Tarımın öneminin bilincindeyiz. Bu anlayışla değerlerimize sahip çıkmaya ve onları geleceğe taşımaya kararlıyız. Nefes almak isteyen herkesi Kavacık’a bekliyoruz” dedi.