13.12.2019 - 00:01 |
Kayak merkezi kış sezonuna hazır
Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Kayak Merkezi, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile yine onbinleri ağırlayacak.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.