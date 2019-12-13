Kayak merkezi kış sezonuna hazır

Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Kayak Merkezi, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile yine onbinleri ağırlayacak.