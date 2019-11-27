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    HaberlerEge HaberleriKayak merkezine yılın ilk karı düştü
    27.11.2019 - 02:18 |

    Kayak merkezine yılın ilk karı düştü

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi’ne ilk kar düştü.

    Kayak merkezine yılın ilk karı düştü

    Denizli Kayak Merkezi’nin zirveye yakın olan “M2 Üst İstasyon” noktasındaki kameradan izlenen kar özellikle kayakseverler arasında heyecan yarattı. Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını heyecanla bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor.

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