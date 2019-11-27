27.11.2019 - 02:18 |
Kayak merkezine yılın ilk karı düştü
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi’ne ilk kar düştü.
Denizli Kayak Merkezi’nin zirveye yakın olan “M2 Üst İstasyon” noktasındaki kameradan izlenen kar özellikle kayakseverler arasında heyecan yarattı. Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını heyecanla bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor.
Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.