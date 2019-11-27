Kayak merkezine yılın ilk karı düştü

Denizli Kayak Merkezi’nin zirveye yakın olan “M2 Üst İstasyon” noktasındaki kameradan izlenen kar özellikle kayakseverler arasında heyecan yarattı. Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını heyecanla bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor.